Dolar
18.62
Euro
19.22
Altın
1,748.73
ETH/USDT
1,207.70
BTC/USDT
16,619.00
BIST 100
4,526.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

APEC Zirvesi, ABD ile Çin'in bölgedeki rekabetine tanıklık etti

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İş Birliği Örgütü (APEC) Liderler Zirvesi, ABD ile Çin'in artan ekonomik ve jeostratejik rekabette bölgedeki varlıklarını vurgulayan mesajlarına sahne oldu.

Emre Aytekin   | 18.11.2022
APEC Zirvesi, ABD ile Çin'in bölgedeki rekabetine tanıklık etti

Pekin

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, zirvede yaptığı konuşmada, Washington'ın bölgedeki uzun vadeli plan ve hedeflerine vurgu yaparak "Burada kalıcıyız." mesajı verdi.

Harris, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarını güçlendirdiğini, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleriyle bağlarını daha önce görülmemiş ölçüde genişlettiğini belirterek "Mesajımız açık. ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ekonomik taahhüdü yıllarca değil, on yıllarca ve kuşaklarca sürecek. Bu bölge için ABD'den daha iyi bir ekonomik ortak yok." dedi.

Washington'ın bölgeye doğrudan yatırımlar ile sermaye ve ticaret akışını artırmak için çalışacağını aktaran Harris, ABD'nin piyasa müdahalelerini ve adil olmayan rekabet avantajlarını reddedeceğini dile getirdi.

Harris, "ABD, küresel büyümenin motoru olmayı sürdürecek, bölgedeki ekonomilerin ve şirketlerin güçlü bir ortağı olacak, burada kalıcıyız." ifadesini kullandı.

"Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değil"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Asya-Pasifik'in "kimsenin arka bahçesi olmadığını", "büyük güç mücadelesinin sahasına dönüşmemesi gerektiğini" vurguladı.

Şi zirvedeki mesajında, Harris'in kullandığı "Hint-Pasifik" tanımı yerine "Asya-Pasifik" ifadesini kullanarak bölgenin on yıllar içinde ekonomik iş birliği sayesinde kalkınma alanında önemli mesafe kaydettiğine dikkati çekti.

Bölgenin ekonomik iş birliği sayesinde hızlı bir modernleşme ivmesi yakaladığını vurgulayan Şi, "Asya-Pasifik kimsenin arka bahçesi değildir ve büyük güç mücadelesinin alanı olmamalıdır. Yeni bir Soğuk Savaş başlatma çabasına ne bölge halkları ne de zamanın eğilimleri izin verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, APEC'in ekonomik küreselleşmenin fırsatlarından en iyi şekilde yararlandığını işaret ederek "Asya-Pasifik bölgesinde yıllar içinde oluşmuş sanayi ve tedarik zincirlerini bozmaya yönelik bir girişim, ekonomik iş birliğini çıkmaza sürükleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik iş birliğine katkı sunmayı sürdüreceğini ifade eden Şi, "ortak geleceği paylaşan Asya-Pasifik topluluğu inşa etme" çağrısı yaptı.

Şi'nin sözlerinin, ABD'nin adını anmadan Washington ile Pekin arasında bölgede artan nüfuz mücadelesine gönderme yapan mesajlar içermesi dikkati çekti.

Macron'dan "tek dünya düzeni" çağrısı

Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki büyük güç arasındaki güç mücadelesinin "büyük risk ve meydan okuma" olduğunu belirterek "cepheleşmeye" son verilmesi çağrısında bulundu.

ABD ve Çin arasındaki artan rekabet ve cepheleşmenin bazı ülkeleri taraf olmaya zorladığına dikkati çeken Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var." dedi.

Macron, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesine yaklaşımında "dinamik dengeyi" hedeflediğini vurgulayarak, "Biz hegemonyaya inanmıyoruz, cepheleşmeye inanmıyoruz. Biz istikrara inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Hava Yolları ve Türkiye Ulusal Ajansı arasında işbirliği protokolü imzalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza meydana geldi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin savcılığın sevk yazısının detaylarına ulaşıldı

Benzer haberler

APEC Zirvesi, ABD ile Çin'in bölgedeki rekabetine tanıklık etti

APEC Zirvesi, ABD ile Çin'in bölgedeki rekabetine tanıklık etti

Elysee Sarayı, Macron'un Fransızlara "kibirliler" demesini "espiri" olarak yorumladı

ABD, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

Fransa'da ocakta vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir

Fransa'da ocakta vatandaşlara elektrik tüketimini azaltma çağrısı yapılabilir
Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor
NBA'de Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti

NBA'de Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers'ı mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet