Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,051.40
BTC/USDT
68,931.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Güngören ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunç, Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atlas'ın anne ve babasına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya dair bilgi veren Bakan Tunç, yargısal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu
Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ürdün Kralı Abdullah ile iki ülke dostluğunu güçlendirecek kararlar aldık
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor
Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Tunç'tan "hukuk eğitimine" ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç, Ankara'da Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü resepsiyonunda konuştu

Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız

Adalet Bakanı Tunç: Çocukları suça iten nedenleri Meclisimizde araştırarak, çözüm önerilerini ortaya koyarak koruyacağız
Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Tunç: Terörün her türlüsünün kökünü kazıyıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet