Gündem

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli, eşi Ayşen ve 5 aylık bebeği Eylül Lina için mevlit okutuldu.

Mert Murat Yaşar  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Modernevler Mahallesi'nde Milli'nin annesi Ayşe Fatma Gözüküçük'ün evinin önünde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mevlide Milli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Ömer Soylu ve meslektaşları katıldı.

Mevlitte, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ve ailesi için mevlit okutuldu
