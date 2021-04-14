Euro
9.68
Dolar
8.08
BIST 100
1,399.56
Altın
1,747.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor Genç teknisyen ve mühendislerin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
logo
Ekonomi

Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), faaliyet gösterdiği bölgede meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile protokole imza attı.

Arife Yıldız Ünal   | 14.04.2021
Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı

Ankara

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO 2. OSB'de meslek lisesi kurulmasına ilişkin protokolü, Odanın Başkan Yardımcısı ve ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç ile MEB'i temsilen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu imzaladı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin işsizlik, bunun en büyük nedenin ise mesleksizlik olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için yüksek teknolojili ürünler üretebilmesi gerektiğini belirten Ardıç, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırmadan da bu hedeflere ulaşabilmemiz mümkün değil. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi de nitelikli insan kaynağıdır. Türkiye'nin insan kaynağı planlaması konusunda önemli adımlar atması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bölgede yer alan birçok işletmenin binlerce eleman aradığına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Maalesef sanayide çalıştıracak nitelikli eleman bulamıyoruz. Gerek bölgemizde gerek diğer OSB'lerde faaliyette bulunan tesislerin en büyük sorunu 'ara'nan eleman yokluğudur. İmzaladığımız bu protokolle, bölgemizde bir meslek lisesi kurarak, hem sanayinin arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerimizin istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Seyit Ardıç, 2 yıl içinde tamamlanmasını planladıkları 16 derslikli ve iki atölyeli okul için OSB'de bir arsa tahsis edeceklerini, ayrıca okulun tüm laboratuvar ve atölyelerine donanım desteği sağlayacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan Kovid-19 salgınında ikinci ve daha büyük bir dalgayla karşı karşıya
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 185 bine yaklaştı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı

Ankara Sanayi Odası 2. OSB, meslek lisesi kurmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladı

MEB'in çalışmalarıyla Bilim ve Sanat Merkezleri bu yıl 1103 patent başvurusu yaptı

MEB'in 'Hayat Boyu Öğrenen Mahalle' uygulaması başlıyor

MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme

MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek

Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek
LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS kapsamında merkezi sınava katılacak adaylar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı