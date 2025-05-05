Dolar
38.56
Euro
43.62
Altın
3,317.00
ETH/USDT
1,815.70
BTC/USDT
94,664.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi

Türk Kızılay'ın 105'inci Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan - AA

Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genel Kurul'da geçerli oyların tamamını alan Fatma Meriç Yılmaz yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Delegelere teşekkür eden Yılmaz, Türk Kızılay'ın insanlığa hizmet anlayışını güçlendirerek, iyiliği el ele büyüteceğini vurguladı.

Türk Kızılay'ın yeni yönetim kurulu, Yılmaz'ın yanı sıra Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar'dan oluştu.

Kızılay'ın yeni denetim kurulunda ise İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe Beytul ve Nur Çetin yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi
Pınar Gültekin cinayeti davasında "bozma" kararına yapılan itiraz reddedildi

Benzer haberler

Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi

Türk Kızılay Genel Başkanlığına Fatma Meriç Yılmaz yeniden seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet