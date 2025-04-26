Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,807.60
BTC/USDT
94,284.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda cenaze töreni düzenleniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Eğitim

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buğrahan Ayhan  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Bakanlıktan yönetmeliğe ilişkin alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat, görev ve yetkilerinde yapılan değişiklik sonrası, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle milli eğitim müdürlüklerindeki bilgi işlem ve eğitim teknolojileri birimi yenilik ve eğitim teknolojileri şubesi, öğretmen yetiştirme ve geliştirme birimi mesleki gelişim şubesi, insan kaynakları yönetimi birimi de personel şubesi olarak değiştirildi, denklik ve belge doğrulama şubesi ile bütçe ve tahakkuk şubesi oluşturuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinde hukuk, bilgi işlem, sivil savunma ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri il milli eğitim müdürüne bağlı birimler, ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki bilgi işlem ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ise ilçe milli eğitim müdürüne bağlı bürolar tarafından yürütülecek.

Şube, birim ve bürolar tarafından yürütülecek hizmetler için görev ve sorumlulukların belirlendiği yönetmelikle, eğitim-öğretim hizmetlerinde de eğitim-öğretimi geliştirmeye yönelik görevler, eğitim kurumlarına yönelik görevler, öğrencilere yönelik görevler ile izleme, değerlendirme ve raporlamaya yönelik görevler yeniden düzenlendi.

Yönetmelikle il ve ilçe personelinin görevleri ve iş bölümü tanımlamaları yapılırken kurulların ve il ve ilçe milli eğitim komisyonlarının görevleri de yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de 18 Kasım 2012'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Yeni bir dünyanın kapılarını aralamış olduk
Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor
EPDK, Osmaniye'deki ölümlü elektrik kazasına ilişkin açıklama yaptı
TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi
İstanbul'da olası büyük depreme karşı konutlar için "güçlendirme" çağrısı

Benzer haberler

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta şehir içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde denetimi güçlendirecek düzenlemeye gidildi

"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı

"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
Diyarbakır'da doğayla buluşan öğrenciler "sıfır atık" temasıyla çevre temizliği yapıyor

Diyarbakır'da doğayla buluşan öğrenciler "sıfır atık" temasıyla çevre temizliği yapıyor

MEB'den İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin açıklama

MEB'den İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet