Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.
Tekirdağ
Cemaliye Mahallesi'nde yürüyen Zekiye Atasoy, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.
Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri bacağından yaralanan Atasoy'a ilk müdahaleyi yaptı.
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Atasoy, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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