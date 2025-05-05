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Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın hafif yaralandı.

Süleyman Coşkun Bozyel  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel - AA

Tekirdağ

Cemaliye Mahallesi'nde yürüyen Zekiye Atasoy, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Bölgeye çağrılan sağlık ekipleri bacağından yaralanan Atasoy'a ilk müdahaleyi yaptı.

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Atasoy, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



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