Su borusundan sokak hayvanlarına mama kabı

Fotoğraf: AA/Süleyman Coşkun Bozyel

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi'nde eşi ile birlikte tül perde satış ve montajı yaptığı dükkanının dış duvarına, eski su borularını keserek sokak hayvanlarına mama ve su kabı yapan Özgür Dolapçı, herkesi sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

Sokak hayvanlarının özellikle de kış aylarında zor yaşam koşullarından geçtiğini belirten Dolapçı, ''Yazın pet şişeleri keserek yem ve su koyarak sokak hayvanlarına yardımcı oluyordum. Ama kış aylarındaki zor şartlarda bunun yetmediğini gördük. Sokak hayvanları kış aylarında daha çok yemeğe ihtiyaç duyuyorlar ve bu ihtiyaçları kadar yiyecek bulamıyorlar. Bunun için bir kalıcı çözüm olarak bu yöntemi buldum.'' dedi.

Eski su borularını dükkanının dış cephesine monte eden Dolapçı, bu kaplardan çok sayıda sokak hayvanının karnını doyurmaya başladığını görerek mutlu olduğunu ifade etti.

Dolapçı, ''Basit bir şekilde eski su borularından kalıcı mama kabı yaparak, sokak hayvanlarının 24 saat mama ve su bulma sıkıntısı yaşamamasını sağladık. Bu çok maliyetli bir şey değil. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum.'' diye konuştu.

Muhabir: Süleyman Coşkun Bozyel