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Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Abdullah Özkul  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

Niğde

Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı'ya (78) sahipsiz köpek saldırdı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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