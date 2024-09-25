Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırısında ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.
Niğde
Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı'ya (78) sahipsiz köpek saldırdı.
Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.