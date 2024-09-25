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Emine Erdoğan'dan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin, "Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın." ifadesini kullandı.

Hamdi Dindirek, Başak Akbulut Yazar  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Emine Erdoğan'dan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımına ilişkin paylaşım

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika'nın zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan "Afrika Yemek Kültürü" kitabının kültürlerarası anlayışı ve birlikteliği güçlendirmesini diledi.

"Her tarif, uzak coğrafyaları yakınlaştıran bir dostluk çağrısı olarak yankılansın." ifadelerini kullanan Erdoğan, New York' yapılan "Afrika Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Ev Yemek Kitabı" tanıtım programından bir videoyu da paylaşımına ekledi.

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