Dolar
38.59
Euro
43.65
Altın
3,308.65
ETH/USDT
1,809.80
BTC/USDT
94,074.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşmesinde Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Özcan Yıldırım, Hakan Çopur  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ankara/Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini dile getiren Erdoğan, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

"Türkiye işbirliğine ve desteğe hazır"

Görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığına dikkati çeken Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin işbirliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Trump: Çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi." yorumunu yaparak, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.

Rusya-Ukrayna savaşına atıf yapan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kentsel Dönüşüm Başkanı Alp'ten İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kadın yaralandı
Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Paneli" düzenlendi
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Kan Torbası Üretim Fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özel'e geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti, Rum yönetimini telaşlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti, Rum yönetimini telaşlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konu Kıbrıs davası olunca, soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir
İletişim Başkanı Altun: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kardeşlik ve dayanışmanın yeni nişanesi olacak

İletişim Başkanı Altun: KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kardeşlik ve dayanışmanın yeni nişanesi olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet