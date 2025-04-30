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MEB'in düzenleyeceği yarışmalarla öğrenciler 15 Temmuz'u eserleriyle anlatacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak, milli iradeye bağlılıklarını güçlendirmek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemini anlatmak amacıyla yarışmalar düzenlenecek.

Buğrahan Ayhan, Şeyma Güven  | 30.04.2025 - Güncelleme : 30.04.2025
MEB'in düzenleyeceği yarışmalarla öğrenciler 15 Temmuz'u eserleriyle anlatacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, öğrencilerin demokrasi ve bağımsızlık bilinci kazanması, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemesi ve 15 Temmuz 2016’daki terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin unutturulmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Derneği işbirliği yaptı.

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İşbirliği kapsamında öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak, milli iradeye ve bağımsızlığa olan bağlılığı güçlendirmek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini kavratmak amacıyla 6 farklı kategoride yarışmalar yapılacak.

Lise öğrencileri, yarışmalara 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik konulu Türk Halk Müziği koro, afiş, slogan ve kısa film kategorilerinde; ortaokul öğrencileri ise resim ve şiir kategorilerinde katılım sağlayabilecek.

Yarışmanın başvuruları 2 Mayıs'ta başlayacak.

Başvuru süreci

Öğrenciler tarafından hazırlanan eserler, okul müdürlüklerine elden veya dijital ortamdan teslim edilebilecek.

Okullara yapılan başvuruların değerlendirilmesinin ardından eserler, ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilecek. Burada ilçe genelinde eserler değerlendirilerek birinciler belirlenecek ve eserler il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecek.

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen il birincilerinin eserlerinin Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesinin ardından ise ülke genelinde dereceye giren eserler 30 Haziran-8 Temmuz arasında ilan edilecek.

Birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışmaların ödül töreni ise 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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