Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
93,950.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı.

Şeyma Güven  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 5, 6, 7, 8 ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf seviyelerinde, 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sınav sonuçları, 30 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

"Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyarbakır'da doğayla buluşan öğrenciler "sıfır atık" temasıyla çevre temizliği yapıyor

Diyarbakır'da doğayla buluşan öğrenciler "sıfır atık" temasıyla çevre temizliği yapıyor

MEB'den İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin açıklama

MEB'den İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na ilişkin açıklama
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet