Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,805.30
BTC/USDT
93,950.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barselona ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Nyon’daki kamp merkezinde gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS) yapıldı.

Şeyma Güven  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

Ankara

Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

HMGS sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: (Suriye'de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır
RTÜK tarafından "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" düzenlenecek
Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı
İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarında 15 bin 13 bina incelendi
"Cumhuriyet Dönemi Ankara Planlanması ve İnşası" UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildi

Benzer haberler

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM hafta sonu dört sınav düzenleyecek

ÖSYM hafta sonu dört sınav düzenleyecek
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet