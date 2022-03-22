Dolar
14.82
Euro
16.31
Altın
1,924.58
ETH/USDT
3,002.50
BTC/USDT
42,474.00
BIST 100
2,170.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresini 3,5 saate düşürecek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde, İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi, çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.

Arife Yıldız Ünal   | 22.03.2022
Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

Ankara

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2012 yılında yapımına başlanan Ankara (Polatlı)-İzmir (Menemen) arasındaki 508 kilometre uzunluğunda bulunan kesimin tamamlanmasıyla 624 kilometrelik toplam YHT güzergahı bitirilmiş olacak.

Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde, 41 bin metrelik 49 tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor.

Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek.

Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Saatte 250 kilometre hız yapılması hedeflenen hatta, elektrikli ve sinyalli yüksek hızlı trenler işletilebilecek.

Hattın inşaatında 71,97 metreküpü tamamlanan toplam 115,8 milyon metreküp kazı yapılacak. Söz konusu hattaki toplam 47,9 milyon metreküplük dolgunun 11,40 milyon metreküpü bitirildi.

İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi de proje kapsamındaki çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları tüm illerde azaldı
İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Hong Kong, Kovid-19 salgını nedeniyle 9 ülkeye uyguladığı uçuş yasağını kaldırıyor

Benzer haberler

Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

İngiltere'de yaşlılara ve savunmasız gruptakilere Kovid-19 destek dozu sunulacak

Engin Altan Düzyatan'a İngiltere'de 'en iyi erkek oyuncu' ödülü verildi

İngiltere'de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

İngiltere'de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü
İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Piyasa aktörlerinin Türkiye ekonomisine güveni arttı