Dolar
44.37
Euro
51.32
Altın
4,433.02
ETH/USDT
2,074.50
BTC/USDT
69,430.00
BIST 100
12,795.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Hayfa'dan son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Teknoloji

İngiltere'de "gençler üzerinde sosyal medya yasakları" pilot uygulamayla test edilecek

İngiltere'de hükümet, gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik sosyal medya yasağı, süre sınırı ve gece saatlerinde erişimi kısıtlayan "dijital sokağa çıkma yasağı" uygulamalarını test edecek.

Zuhal Demirci  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İngiltere'de "gençler üzerinde sosyal medya yasakları" pilot uygulamayla test edilecek

İngiltere

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde 300 gencin katılacağı pilot uygulama kapsamında, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kaldırılacak, günlük kullanım süresi sınırlandırılacak veya belirli saatlerde erişim engellenecek.

Yaklaşık 6 hafta sürecek uygulamada katılımcılar 4 gruba ayrılacak. Bir grupta, sosyal medya uygulamalarına erişim tamamen kapatılarak olası yasağın etkileri incelenecek. Diğer gruplarda da uygulamalara günlük 60 dakika sınırı getirilecek ya da "dijital sokağa çıkma kısıtlaması" kapsamında erişim 21.00-07.00 saatlerinde engellenecek. Bir grup ise kontrol grubu olarak mevcut kullanımına devam edecek.

Pilot çalışmada, çocuklar ve ebeveynlerin uygulama öncesi ve sonrası görüşmelere katılması sağlanarak, kısıtlamaların aile hayatı, uyku düzeni ve okul performansı üzerindeki etkileri değerlendirilecek.

"Gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, hükümetin gençler için daha sağlıklı dijital ortam oluşturmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere hak ettikleri çocukluğu sunmak ve onları geleceğe hazırlamakta kararlıyız. Bu nedenle hem istişare sürecimizle ebeveynleri, çocukları ve uzmanları dinliyor hem de farklı seçenekleri gerçek dünyada test ediyoruz. Bu pilot uygulamalar, ailelerin deneyimlerinden yola çıkarak atacağımız sonraki adımlar için ihtiyaç duyduğumuz kanıtı sağlayacak."

Bazı uzmanlar, sosyal medya yasaklarının kolayca aşılabileceği veya çocukları internetin daha riskli alanlarına yönlendirebileceği uyarısında bulunurken, bazı sivil toplum kuruluşları da teknoloji şirketlerinin platformlarını daha güvenli hale getirmesi gerektiğini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 4 işçinin öldüğü kazaya ilişkin 10 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
Eski savcı Çallı'ya "rüşvet almak" ve "gizliliği ihlal" suçlarından dava
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çeken şüpheli tutuklandı
TSK'nın envanterindeki yerli ve milli sistemler Edirne'de sergilendi
Sosyal medyada suç örgütü propagandası yapan 358 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

İngiltere'de "gençler üzerinde sosyal medya yasakları" pilot uygulamayla test edilecek

İngiltere'de "gençler üzerinde sosyal medya yasakları" pilot uygulamayla test edilecek

İngiltere ile AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı

İngiltere İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssünü hedef aldığını doğruladı

Gençler ve ev hanımları IBAN dolandırıcılığında kolay hedef

Gençler ve ev hanımları IBAN dolandırıcılığında kolay hedef
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklama

Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na yönelik ortak açıklama
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu'dan İngiltere'ye terörle mücadelede işbirliği çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet