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Ekonomi

AnadoluJet’in ilk Airbus A321neo tipi uçağı filoya katıldı

Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet, yeni nesil uçaklarıyla filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Kenan Irtak   | 09.07.2022
AnadoluJet’in ilk Airbus A321neo tipi uçağı filoya katıldı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda Boeing 737-800 MAX tipi ilk yeni nesil uçağın ardından filoya TC-LUJ kuyruk kodlu Airbus 321neo tipi uçak dahil oldu.

Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman Havalimanı'na ilk uçuşunu TK7370 sefer sayısıyla gerçekleştirdi.

Genişleyen uçuş ağıyla birlikte artan yolcu talebini karşılamaya ve uçuş hizmet kalitesini artırmaya devam eden AnadoluJet, filosuna yakıt tasarrufu sağlayan, çevre dostu uçaklar dahil ederek büyüme hedefini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Halihazırda filosunda 52 Boeing 737-800 ve 6 Boeing 737-800 MAX tipi olmak üzere 58 uçak bulunan AnadoluJet, Airbus 321neo tipi uçağın filoya katılmasıyla birlikte uçak sayısını 59’a çıkardı.

İlk altı ayda 7 milyona yakın yolcu ağırlayan AnadoluJet, 2022 yılı sonu itibarıyla 7 adet Boeing 737-800 MAX, 7 adet Airbus 321neo ve 6 adet Airbus 320neo olmak üzere toplamda 20 adet yeni nesil uçağı filosuna ekleyecek.

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