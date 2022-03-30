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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Almanya, 'Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirdi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 30.03.2022
Almanya, 'Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirdi

Berlin

Habeck, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gaz arzında yaşanabilecek bir kesintiye hazırlandığını belirtti.

Doğal gazda arz güvenliği için Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildiren Habeck, bunun tedbir amaçlı olduğunu ifade etti.

Habeck, halihazırda tedarikle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, olası bir arz sıkıntısı için ihtiyati tedbirler aldıklarının altını çizdi.

Söz konusu erken uyarının, acil gaz planının ilk seviyesi olduğunu belirten Habeck, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığında gaz arzına ilişkin bir kriz ekibinin kurulacağını söyledi.

Habeck, yetkililer ve enerji tedarikçilerinden oluşacak kriz ekibinin arz durumunu analiz edeceğini ve gerekirse arz güvenliğini artırmak için daha fazla önlem alınabileceğini belirterek, Alman tüketicileri ve şirketlerini doğal gaz tüketimini azaltmaya çağırdı.

"AB ülkelerinin, Rus gazının kesilmesi ihtimaline karşı birlikte hareket etmesi gerekiyor." diyen Habeck, "Almanya'nın doğal gaz depoları yüzde 25 kapasiteyle dolu." bilgisini paylaştı.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, erken uyarı, uyarı ve acil durum olmak üzere üç seviyeden oluşuyor.

Gaz ihracatında rubleyle ödeme dönemi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuştu.

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de dün Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirmişti.

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