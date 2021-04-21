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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuşuyor.
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Ekonomi, Koronavirüs

Almanya Anayasa Mahkemesinden 'AB kurtarma fonuna' yeşil ışık

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin yeni tip koronavirüsün ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırladığı 800 milyar avroluk kurtarma fonunun ülke tarafından onaylanabileceğine karar verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 21.04.2021
Almanya Anayasa Mahkemesinden 'AB kurtarma fonuna' yeşil ışık

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) kurtarma fonuna yapılan itirazlar hakkındaki davayı karara bağladı.

Kararda, kurtarma programının onaylanmamasından kaynaklanacak sorunların boyutuna dikkati çekildi. Mahkeme, programın itirazlar değerlendirilmeden onaylanamayacağı yönündeki ihtiyati tedbirin kaldırılmasına hükmetti. Söz konusu kararla birlikte kurtarma fonunun Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasının önü açılmış oldu.

Almanya'da AB kurtarma fonu parlamento tarafından onaylanmıştı. Ülkede bazı kişiler ve siyasi parti temsilcileri, söz konusu kurtarma fonuna karşı dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, AB'nin kurtarma fonuna yapılan hukuki itirazlar değerlendirilmediği gerekçesiyle onay sürecine ihtiyati tedbir koymuştu.

Fon hakkında

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 800 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Fon için, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alması, bunu hibe ve uygun koşullu kredi olarak ülkelere dağıtması planlanıyor.

AB'nin söz konusu sistemde borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylaması gerekiyor.



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Almanya Anayasa Mahkemesinden 'AB kurtarma fonuna' yeşil ışık

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