Dolar
41.95
Euro
49.08
Altın
4,332.51
ETH/USDT
3,726.10
BTC/USDT
104,806.00
BIST 100
10,132.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde beklentilere paralel şekilde yüzde 2,2 oldu.

Ata Ufuk Şeker  | 17.10.2025 - Güncelleme : 17.10.2025
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2, ağustos ayına göre ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,1 olduğu yönündeydi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avro Bölgesi'nde eylülde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB'de ise yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,6 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Fiyatlar eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,4, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,8 ve İspanya'da yüzde 3 arttı.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) orta vadede yüzde 2 enflasyon oranı hedefliyor. Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının ECB hedefini aşması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meclisin 2026 yılı bütçe görüşme takvimi belirlendi
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" İstanbul'da başladı
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem
Hamsi yılın 9 ayında 19 ülkede alıcı buldu
İzmir'de bir esnaf, beslediği sahipsiz köpek çocuğu ısırınca para cezasına çarptırıldı

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,2 oldu

AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı

Putin: Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi bozuluyor

Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda

Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor
AB'den lüks markalar Gucci, Chloe ve Loewe'ye para cezası

AB'den lüks markalar Gucci, Chloe ve Loewe'ye para cezası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet