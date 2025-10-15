Dolar
41.84
Euro
48.70
Altın
4,200.77
ETH/USDT
4,009.00
BTC/USDT
111,349.00
BIST 100
10,464.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı'ndan yola çıkan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan 17. İyilik Gemisi, Mısır'ın El Ariş Limanı'na doğru seyrini sürdürüyor
logo
Ekonomi

Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda

Avrupa'nın yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması için uzun süreli enerji depolama sistemleri, şebeke dengesinin korunması ve siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesi konularının stratejik öncelik haline geldiği ifade ediliyor.

Murat Temizer  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Enerji Depolama Konferansı'nda bir araya gelen yetkililer ve uzmanlar konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerjiler ve Sistem Entegrasyonu Daire Başkanı Paula Rey Garcia, Avrupa Birliği’nin (AB) 2030'a kadar elektrik tüketiminin yüzde 69’unun yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının hedeflendiğini, bu süreçte 200 gigavat enerji depolama kapasitesine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Garcia, uzun süreli enerji depolama çözümlerinin ilerde ortaya çıkacak ihtiyacı karşılayacak kritik teknoloji olduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Komisyonu Enerji Güvenliği ve Emniyeti Birimi'nden Michaela Kollau, enerji altyapılarında artan dijitalleşmenin yeni riskler doğurduğunu ve Komisyonun enerji güvenliği çerçevesini bu doğrultuda yenilediğini açıkladı.

Kollau, yeni enerji güvenliği çerçevesi kapsamında "iklim adaptasyonu, siber güvenlik, fiziksel güvenlik ve tedarik çeşitlendirmesi" başlıklarının bir arada ele alınacağını söyledi.

Avrupa genelinde elektrik dağıtım ve iletim sistem operatörleri tarafından kurulan ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Avrupa Siber Güvenlik Ağı'nın Direktörü Maarten Hoeve, enerji depolama tesislerinin artık doğrudan şebeke güvenliğiyle ilişkili dijital altyapılar haline geldiğini ve bu sistemlerin hem üretici hem de işletici düzeyinde korunması gerektiğini vurguladı.

Hoeve, mevcut yasal çerçevenin çeşitli düzenlemelerle güçlendirildiğini ancak bazı boşlukların üretici sorumluluğuna bırakıldığını kaydetti.

Tesla'nın Enerji Politikaları Müdürü Cecile Musialski de şirketinin geliştirdiği batarya sistemlerinin klasik jeneratörlerle aynı anda frekans tepkisi verebildiğini ve bu sayede dengesiz şebekelerde çöküş riskini ortadan kaldırdığını söyledi.

Musialski, Hawaii’de bir jeneratör arızası sırasında Tesla’nın 50 megavat gücündeki bataryasının 5 milisaniyeden kısa sürede devreye girerek şebekeyi kurtardığını anlattı.

Konferans oturumlarında yapılan sunumlarda, Avrupa enerji sisteminin geleceği üç temel öncelik altında tanımlandı: uzun süreli enerji depolama yatırımlarıyla arz güvenliğini güçlendirmek, şebeke istikrarını korumak ve siber güvenlik altyapısıyla dijital tehditlere karşı dayanıklılığı artırmak.

Yetkililer, bu üç alanda ilerlemenin Avrupa’nın 2050 karbon nötr hedeflerine ulaşmasının ön koşulu olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Nadir toprak elementlerinden enerji üretimine kadar her alanda hedefimiz nettir
Can Holding'e yönelik soruşturmada, eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Kırman hakkında adli kontrol kararı
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Dünya Meteoroloji Örgütü, atmosferdeki karbondioksit oranının 2024'te rekor seviyelere ulaştığını bildirdi

Benzer haberler

Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda

Avrupa enerji dönüşümünde yeni dönemde depolama ve siber güvenlik ön planda

Türkiye hızla artması beklenen enerji talebini karşılamada kapsamlı ve esnek "Türk yolu"nu benimsiyor

Avrupa enerji piyasasında depolamanın önemi artıyor

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'dan bulduğu destekle ilerliyor
AB'den lüks markalar Gucci, Chloe ve Loewe'ye para cezası

AB'den lüks markalar Gucci, Chloe ve Loewe'ye para cezası
Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek

Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet