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Ekonomi

Almanya: ABD-AB gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar uzlaşma sağlanabilir

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Almanya: ABD-AB gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar uzlaşma sağlanabilir

Berlin

Başbakan Merz, Federal Meclis'teki bütçe oturumunda konuştu.

Merz, "En geç ay sonuna kadar ABD ile bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Bu, özellikle ihracat odaklı ekonomimizin çıkarlarına uygundur." dedi

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Almanya'da savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin önemini hatırlatan Merz, Almanya'nın AB ve NATO'da liderlik sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

Merz, "Savunma harcamalarının yapılmaması halinde NATO, muhtemelen üyeliğin 70. yılında dağılmış olurdu." dedi.

Ukrayna meselesine değinen Merz, Almanya'daki Sol ve "Rusya dostu" sağcıların bu konudaki direnişine rağmen Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Merz, düzensiz göçü sürdürülebilir bir şekilde azaltmak için ilk adımları attıklarını belirterek, "Sığınma başvurusu sayıları 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 azaldı." diye konuştu.

AfD Eş Genel Başkanı Merz'i yalancılıkla itham etti

Oturumda söz alan AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, Başbakan Merz'i eleştirerek, "Yalan söyleyen Şansölye" diye tanımladı.

Weidel, "Acı bir hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlar için, seçim vaatlerini tutmayan yalan söyleyen başbakan, Bay Merz sizsiniz." şeklinde konuştu.

Merz'i, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından yönlendirilen bir "kağıt başbakan" olarak nitelendiren Weidel, "Onun başbakanlığı Alman tarihinin en büyük seçim sahtekarlığı olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı.

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