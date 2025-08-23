Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,838.10
BTC/USDT
117,043.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltacağını öngördü.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

New York

CBO, tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisine etkilerine ilişkin analizini güncelledi.

Analizde, ABD'de ithal edilen mallar için yürürlükte olan gümrük vergisi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yüksek gümrük vergileri devam ederse, 6 Ocak-19 Ağustos arasında uygulanan gümrük vergisi artışlarının, 2025-2035 döneminde birincil açıkları 3,3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını da 0,7 trilyon dolar azaltacağı belirtilen analizde, sonuç olarak, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceği bildirildi.

Analizde, son dönemde tarifelerde yapılan değişiklikler nedeniyle, bu tahminlerin haziran ayı başında öngörülen tutarlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

CBO, haziran ayında yayımladığı analizde, tarifelerin birincil açıkları 2,5 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını 0,5 trilyon dolar azaltacağını öngörmüştü.

Tarifelerdeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği de hesaba katıldığında, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam federal açığı 2,8 trilyon dolar azaltacağı tahmin edilmişti.

ABD Başkanı Trump, ithal mobilyalara yönelik tarife soruşturması yürütüldüğünü duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TCG Anadolu'nun "Zafer Yolculuğu"na ilişkin paylaşım
Kamu işvereni, toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurusunu yaptı
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Bakan Yumaklı, belediyeleri su yönetimi konusunda uyardı
Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin kalıntıları kimlik tespiti için incelenecek

Benzer haberler

ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

ABD'de tarifelerin bütçe açığını 10 yıl içinde 4 trilyon dolar azaltması bekleniyor

Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, eski sevgilisinin bir müşteri listesinin bulunmadığını savundu

Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, hükümetin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığını duyurdu
Putin: Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum

Putin: Trump'ın göreve gelişiyle tünelin sonundaki ışığın belirginleştiğini düşünüyorum
2026 Dünya Kupası kuraları 5 Aralık'ta Washington'da çekilecek

2026 Dünya Kupası kuraları 5 Aralık'ta Washington'da çekilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet