Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, eski sevgilisinin bir müşteri listesinin bulunmadığını savundu

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell, "Epstein'ın müşteri listesinin bulunmadığını" öne sürdü.

Mücahit Oktay  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Jeffrey Epstein'in suç ortağı Maxwell, eski sevgilisinin bir müşteri listesinin bulunmadığını savundu

Washington

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olan Ghislaine Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaştı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürdü.

Maxwell ayrıca, Epstein'ın intihar etmediğine inandığı yönündeki geçmiş açıklamalarını yineledi.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ı tanıyıp tanımadığı sorusuna Maxwell, onu tanıdığını ve muhtemelen ilk kez 1990 yılında, babası Robert Maxwell’in New York Daily News gazetesinin sahibi olduğu dönemde tanıştıklarını belirtti.

Maxwell'in, tutanak dökümlerinde, "O dönemde Donald Trump'la tanışmış olabilirim, çünkü babam onunla arkadaştı ve onu çok seviyordu." ifadeleri yer aldı.

Babasının da Trump'ın eski eşi Ivana Trump'ı çok sevdiğini vurgulayan Maxwell, "Çünkü o da babamın memleketi olan Çekoslovakya'dandı." diye ekledi.

Öte yandan ABD medyası, Adalet Bakanlığının paylaşımını "Trump yönetiminin komplo teorileri ve asla gerçekleşmeyen cesur açıklamalarla kendi açtığı siyasi yaraları sarmaya yönelik son bir çabası" olarak değerlendirdi.

Maxwell, 2021'de Epstein'ın genç kızları kaçırmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanmasının ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz süreci devam eden Maxwell, hem federal savcılara hem de ABD Kongresi'ne ifade vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

