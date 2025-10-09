Dolar
Ekonomi

ABD'de hükümetin kapalı kalması bütçe raporunun yayımlanmasını aksatacak

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, 2025 mali yılına ilişkin bütçe raporunu, federal hükümetin kapanması dolayısıyla yayımlayamayacaklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
ABD'de hükümetin kapalı kalması bütçe raporunun yayımlanmasını aksatacak

New York

Bessent, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen "Community Bank Konferansı"nda konuştu.

Ülkede federal hükümetin kapanması nedeniyle bütçeye ilişkin kesin rakamları açıklayamayacaklarını belirten Bessent, ancak ABD Kongresi Bütçe Ofisine (CBO) göre 30 Eylül'de sona eren bu mali yılın bütçe açığının geçen yıla kıyasla biraz daha düşük olacağını söyledi.

Bessent, daha da önemlisinin bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının artık 5 ile başlaması olduğunu vurgulayarak, "Hazine rakamları henüz elimizde değil ancak bütçe açığının GSYH'ye oranı, ABD tarihindeki savaş veya resesyon dönemleri hariç en yüksek seviye olan yüzde 6,5'ten, CBO rakamlarına göre yüzde 5,9'a düşecek." ifadelerini kullandı.

On bir aylık bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon dolar olmuştu

ABD Hazine Bakanlığı geçen ay ağustosa ilişkin bütçe raporunu yayımlamıştı. Buna göre, federal hükümetin bütçe açığı, tarife gelirlerinin de etkisiyle ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalarak 345 milyar dolara gerilemişti.

Ülkede 2025 mali yılının on birinci ayı olan ağustos itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 1 trilyon 973 milyar dolara ulaşmıştı.

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'den bu yana kapalı olması dolayısıyla bazı önemli verilerin yayımlanması aksamıştı. Mali yılın son ayı olan eylül ayına ilişkin bütçe raporunun yarın açıklanması öngörülüyordu.

Öte yandan CBO, dün yayımladığı aylık bütçe değerlendirmesinde, 2025 mali yılında federal bütçe açığının geçen yıla göre 8 milyar dolar azalışla 1 trilyon 809 milyar dolar olarak gerçekleştiğini tahmin etmişti.

