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Dünya

Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmaların, Demokratlar tarafından yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanıldığını savundu.

Ayşe İrem Çakır  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçladı

Ankara

Trump Truth Social hesabından, son günlerde adının birlikte anıldığı Epstein tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bu tartışmaları, 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına benzeten Trump, Demokratların Epstein'i, yönetimin göreve geldiğinden bu yana başardıklarını gölgelemek ve dikkatleri dağıtmak için kullandığını savundu.

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Davayı herkesin bilmeye hakkının bulunduğunu ancak suçu olmayanların zarar görmemesi gerektiğini belirten Trump, "Olaylar ortaya çıktıkça bunun başka bir Demokrat aldatmacası olduğunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, mayıs ayında Başkan Donald Trump'a isminin kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde birden fazla kez geçtiğini bildirdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray ise bu iddiayı kısa sürede yalanlamıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

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