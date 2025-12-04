ABD Başkanı Trump, gündeme ilişkin soruları yanıtladı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Washington
Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, görüşmenin verimli geçtiğini vurguladı.
"Devlet Başkan Putin’le çok iyi bir görüşme yaptılar. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz." diyen Trump, "(Putin'in) Savaşı bitirmek istediği izlenimini edindiler. Bu izlenim ne kadar doğru bilmiyorum ama onların çıkardığı sonuç, onun (Putin'in) savaşın sona ermesini istediği yönündeydi. Bence o da daha normal bir hayata dönmek istiyor." yorumunu yaptı.
Trump görüşmeden nasıl bir sonuç beklediği ile ilgili bir soruya ise "Kushner ve Witkoff çok iyi bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden ne çıkar bilemem çünkü tango yapmak iki kişi ister. Ukrayna konusunda ise bence işleri oldukça iyi bir noktaya getirdik, bu konuda oldukça iyi bir durumdayız." şeklinde konuştu.
Trump, Gazze'de "ikinci aşamanın çok yakında gerçekleşeceğini" belirtti
Trump, Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçileceği yönündeki bir soruya, sürecin ilerlediğini vurgulayarak, "İkinci aşama çok yakında gerçekleşecek." yanıtını verdi.
ABD Başkanı ayrıca, Gazze'de ve Orta Doğu'da barışın olduğunu ve bu sürece 59 ülkenin destek verdiğini ifade ederek, bunun önemli bir uluslararası destek olduğunu kaydetti.
Öte yandan Trump, neyi kastettiğini net olarak ifade etmeden, bölgede patlayan bir bombanın "yaralılara ve bazı kişilerin ölmesine" sebep olduğunu belirtti ancak detaya girmedi.
İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.
10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.
İsrail, ayrıca yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin felaket koşullarında yaşadığı Gazze'ye yeterli gıda ve ilaç girişini engellemeyi sürdürüyor.
Trump'tan Venezuela'ya, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" tehdidi
Trump, Venezuela'dan ABD'de ulaştırılan uyuşturucu miktarında kendi döneminde yüzde 91 oranında azalma olduğunu kaydederek, bunun kendi politikaları sayesinde olduğunu savundu.
ABD Başkanı, "Peki sizce Maduro sizin baskılarınıza karşılık verdi mi?" şeklindeki bir soruya, "Bence bu, baskının çok ötesinde. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptım, ona bazı şeyler söyledim. Bunun ne sonuç vereceğini göreceğiz. Venezuela bize uyuşturucu gönderiyor ama aynı zamanda göndermemesi gereken insanları da gönderiyor." yanıtını verdi.
Trump, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." dedi.
Öte yandan Trump, Amerikan kamuoyunda birkaç gündür tartışılan ve yaralı 2 kişinin ikinci bir saldırıda öldürülmesine ilişkin kimin emri verdiğine ilişkin konuya da değindi.
ABD Başkanı, "Siz, yaralı olan 2 kişinin ikinci saldırıda öldürülmesini destekliyor musunuz?" sorusu üzerine "Hayır ama teknelerin vurulması kararını destekliyorum. O tekneleri kullananlar, ülkemizde insanları öldürmeye çalıştıkları için suçludur." ifadelerini kullandı.
Trump yönetimi elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı amaçlayan yakıt verimliliği standartlarını sonlandırıyor
"Biden'ın, otomobil üreticilerine pahalı kısıtlamalar ve her türlü sorunu getiren, saçma sapan külfetli ve korkunç standartlarını resmi olarak kaldırıyoruz." diye konuşan Trump, bu standartların otomobil fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yaptığını ifade etti.
Trump, "Biden'ın düzenlemesinin" elektrikli araç zorunluluğuyla birleştiğinde, otomobil fiyatlarının fırlamasına neden olduğunu öne sürdü.
"Yeşil aldatmacaya" son vermek için bir adım daha attıklarını vurgulayan Trump, bunun benzinle çalışan arabaları ortadan kaldırma çabası olduğunu savundu.
Trump, "Bizim diğer ülkelerden çok daha fazla benzine sahip olmamıza ve insanların benzinli otomobilleri istemelerine rağmen, onlar bunu yapmak istediler." ifadesini kullandı.
- Yakıt verimliliği standardının düşürülmesi teklif edildi
Öte yandan, ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) konuya ilişkin yayımladığı teklifte, ABD'de 2031'e kadar ulaşılması hedeflenen yeni araçların ortalama yakıt verimliliği standardının, galon başına 34,5 mile düşürülmesi önerildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da önceki düzenlemelerin benzinli araçlarla karşılanamayacak kadar yüksek hedefler koyduğu belirtilerek, önerilen değişiklik sayesinde yeni araç fiyatlarının yaklaşık 1000 dolar daha düşük olacağı vurgulandı.
Açıklamada, bu sayede gelecek 5 yılda Amerikan ailelerin toplam 109 milyar dolar tasarruf edeceği kaydedildi.