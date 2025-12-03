BM, Gazze'deki mayın kirliliğinin insanları doğrudan tehdit ettiğini bildirdi
Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Mayın Harekatı Programı Şefi Julius Van Der Walt, mayın kirliliğinin, Gazzelileri doğrudan tehdit ettiğini belirtti.
Cenevre
Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi'nin (UNMAS) işgal altındaki Filistin topraklarındaki Mayın Harekatı Programı Şefi Julius Van Der Walt, mayın kirliliğinin, Gazzelileri doğrudan tehdit ettiğine işaret ederek, "Birçok ailenin patlayıcı madde bulunduğundan şüphelenilen bölgelere sığınmaktan başka seçeneği yok." dedi.
UNMAS, "Karmaşık ortamlarda insanları mayınlardan ve diğer patlayıcı mühimmatlardan korumak" konulu raporunu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
UNMAS'ın işgal altındaki Filistin topraklarındaki Mayın Harekatı Programı Şefi Walt, İsrail'in 2 yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de büyük bir mayın kirlilik seviyesi olduğunu belirtti.
"Mayın kirliliği, Gazzelileri doğrudan tehdit ediyor." diyen Walt, bu durumun hayat kurtaran insani yardım operasyonlarını kısıtladığını söyledi.
Walt, mayın kirliliğinin, Gazze'deki erken iyileştirme çalışmalarını yavaşlattığını ve kritik yeniden yapılanmayı son derece tehlikeli hale getirdiğini kaydederek, bu durumun, Gazze Şeridi'ndeki 2,1 milyon kişiye sağlanan temel desteği engellediğine de işaret etti.
Gazzelilerin sadece günlük temel ihtiyaçlarını karşılarken bile yaralandığını vurgulayan Walt, "Birçok ailenin patlayıcı madde bulunduğundan şüphelenilen bölgelere sığınmaktan başka seçeneği yok. Daha güvenli alternatifler mevcut değil." diye konuştu.
Walt, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğun nüfuslu bölgelerde yaygın patlayıcı madde kirliliği riskinin arttığına dikkati çekerek, buradaki Filistinlilerin, savaşın ölümcül kalıntılarıyla yan yana yaşamaya zorlandığına değindi.
"(Sudan'da) Kara mayınlarının varlığına dair raporlar da var"
UNMAS Sudan Mayın Harekatı Program Şefi Sediq Rashid, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından 500 günden fazla süren kuşatmanın ardından ele geçirilen Faşir kentinde durumun son derece zor olduğunu söyledi.
Buradaki insanların kuşatmaya katlanmak zorunda kalsa da bombalamanın hiç durmadığının altını çizen Rashid, "Kara mayınlarının varlığına dair raporlar da var, bu yüzden çok endişe verici." dedi.
"Afganistan'da her ay yaklaşık 54 kişi savaşın patlayıcı kalıntıları nedeniyle hayatını kaybediyor"
BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) mayın temizleme çalışmalarını yürüten Nick Pond ise, Afganistan'da her ay yaklaşık 54 kişinin, savaştan kalma patlayıcı kalıntıları nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Pond, bu durumun da Afganistan'ı, patlayıcı mühimmatlar nedeniyle dünyada en fazla kayıpların yaşandığını üçüncü ülke konumuna taşıdığını belirtti.
Afganistan'daki kayıpların yüzde 77'sinin çocuklar olduğuna dikkati çeken Pond, "Bunlar genellikle dağlarda koyun ve keçi otlatan çocuklar oluyor. İlgi çekici şeyler toplayıp onlarla oynuyorlar veya onlara taş atıp kendilerini öldürüyorlar veya yaralıyorlar." diye konuştu.
Onlarca yıl süren çatışmanın ardından Afganistan'ı güvenli hale getirmek için daha fazla mayın temizleyiciye acil ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Pond, buna karşın fon eksikliği nedeniyle BM liderliğindeki ekibin sürekli azaldığını söyledi.
Pond, "2011'de mayın temizleme işinde 1 kişi çalışıyordu ve şimdi yaklaşık 1300 kişi var." dedi.
Rapordan
Raporda, Gazze'den Sudan'a ve ötesine uzanan eski ve yeni çatışmaların ölümcül mirasının, neredeyse her gün sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam ettiği kaydedildi.
Mayın temizleme ekipleri için ciddi fon kesintileri yaşandığına işaret edilen raporda, hayat kurtaran çalışmalar için daha fazla destek çağrısında bulunuldu.
Raporda, Afganistan ve Nijerya'daki kaynakların azalmasının, sivilleri öldürücü etkideki patlamamış mühimmatla karşı karşıya bıraktığına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.