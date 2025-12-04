Dolar
AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerinde stratejik eksiklikleri olduğu iddiasıyla yüksek riskli ülke olarak sınıflandırdı.

Ata Ufuk Şeker  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
AB, mali suç riski nedeniyle Rusya'yı "kara listeye" aldı

Brüksel

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.

