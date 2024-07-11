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Ekonomi

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 3 ile beklentilerin altında geldi

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise değişim göstermemişti.

Yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 3,1 olması yönündeydi. Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydeden TÜFE, mayısta yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde benzin fiyatları aylık yüzde 3,8 ve yıllık yüzde 2,5 azalarak barınma fiyatlarındaki yükselişi dengeledi.

Barınma fiyatları aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 5,2'lik artış kaydetti. Gıda fiyatları ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,2 arttı.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 arttı.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 olmuştu.

Enflasyonun yavaşlaması sonrası piyasalarda oynaklık arttı

Ülkede bugün açıklanan veriler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda artış beklentilerinin aksine düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve Fed'i faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti.

ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı.

Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18 seviyesine indi.


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