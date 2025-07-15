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Dünya

New York belediye başkanlığı ön seçimini kaybeden Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecek

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerinde Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani'ye karşı mağlubiyetinden sonra yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıkladı.

Şerife Çetin  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
New York belediye başkanlığı ön seçimini kaybeden Cuomo, yarışı bağımsız aday olarak sürdürecek

New York

Cuomo, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

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Ön seçim sonuçlarının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ancak pes etmeyeceğini belirten Cuomo, "440 bin New Yorklu bana oy verdi. Hepsine yürekten teşekkür ederim. Onları hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti'nin adayı Mamdani'yi "şık sloganlar sunmak ancak gerçek çözüm sağlamamakla" eleştiren Cuomo, kasımda düzenlenecek seçimler öncesinde seçmenle doğrudan temas kuracağına söz verdi.

⁠New York belediye başkanlığı ön seçimleri

ABD'nin New York kentinde seçmenler, Demokrat Parti belediye başkan aday adayları arasından 4 Kasım'da yapılacak yarışa girecek ismi belirlemek için sandık başına gitmişti.

11 kişilik aday adayları arasında eski New York Valisi Andrew Cuomo, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani ve New York Şehir Denetçisi Brad Lander öne çıkmıştı.

ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazanmıştı.

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