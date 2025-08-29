Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

ABD, Samsung ve SK Hynix'in Çin'e çip ekipmanı sevkiyatını zorlaştırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin'deki yabancı sermayeli yarı iletken fabrikaları için uygulanan ihracat kontrolündeki boşluğu kapattı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
ABD, Samsung ve SK Hynix'in Çin'e çip ekipmanı sevkiyatını zorlaştırdı

New York

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosundan (BIS) yapılan açıklamada, 2023 yılında eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir grup yabancı çip üreticisinin Çin'de yarı iletken üretimi için çoğu ABD menşeli mal, yazılım ve teknolojiyi lisanssız olarak ihraç etmesine izin verildiği anımsatıldı.

Bu şirketlerin yarı iletken üretim ekipmanı ve teknolojisini lisanssız olarak Çin'e ihraç etmesine izin veren açığın giderildiği bildirilen açıklamada, böylelikle Samsung ve SK Hynix'in teknolojilerini ihraç etmek için lisans almak zorunda kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'ye ait hiçbir fabrikanın bu ayrıcalığa sahip olmadığı ve bugünkü kararın, söz konusu şirketleri rakipleriyle eşit konuma getireceği vurgulandı.

Şirketlerin muafiyet süresinin sona ermesine kadar 120 günleri bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu sürede ihracat lisansı için başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, BIS'in söz konusu şirketlerin Çin'deki mevcut fabrikalarını işletmelerine izin vermek için ihracat lisansı başvurularını kabul etmeyi planladığı, ancak Çin'deki fabrikaların kapasitesini artırmak veya teknolojisini yükseltmek için lisans verilmeyeceği kaydedildi.

BIS Müsteşarı Jeffrey Kessler, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Trump yönetimi, ihracat kontrolündeki boşlukları, özellikle de ABD şirketlerini rekabet açısından dezavantajlı duruma düşüren boşlukları kapatmaya kararlı." ifadesini kullandı.

