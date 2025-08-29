Dolar
Teknoloji

Çinli bilim insanları dünyada ilk kez "tam frekanslı" 6G çip geliştirdi

Çinli bilim insanları, yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk "tam frekanslı" 6G iletişim çipini geliştirdi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Çinli bilim insanları dünyada ilk kez "tam frekanslı" 6G çip geliştirdi Fotoğraf: AA/Görsel yapay zeka ile oluşturulmuştur

Ankara

Pekin Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi'nden araştırmacılar, 0,5 ila 115 gigahertz arasındaki tüm kablosuz frekansları küçük bir çipin içine entegre etmeyi başardı.

Yüksek hızda veri aktarımı sağlayabilen dünyanın ilk "tam frekanslı" 6G çipi sayesinde daha önce dokuz ayrı radyo sistemi gerektiren işlevler, artık tek bir çipte toplanmış oldu.

Söz konusu teknoloji, uzak bölgelerde kullanılan frekans bantları da dahil olmak üzere tüm kablosuz spektrumda saniyede 100 gigabitin üzerinde mobil internet hızı sunabiliyor.

Diğer bir deyişle, bu teknoloji sayesinde 50 GB'lık 8K çözünürlüklü bir film saniyeler içinde iletilebiliyor.

Çip, elektromanyetik ortamda kendini otomatik olarak ayarlayarak, veri iletiminin kesintisiz devam etmesini mümkün kılıyor.

Bu, binlerce cihazın aynı anda bağlandığı konserler veya spor etkinlikleri gibi kalabalık ortamlarda bile sinyal parazitinin engellenebileceği anlamına geliyor.

6G gereksinimlerini tam olarak karşılayan çip sayesinde iletişim kalitesi tüm spektrum boyunca sorunsuz ve istikrarlı kalabiliyor.

Söz konusu teknoloji sanal gerçeklik, uzaktan cerrahi operasyonlar ve yapay zeka destekli ağlar gibi alanlarda da kullanım potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

