Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer tehdit oluşturabilecek gizli füze üssü olduğu iddia edildi

ABD merkezli CSIS adlı düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin Çin sınırı yakınlarında gizli bir üssü olduğunu ve burada "ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak" uzun menzilli balistik füzelerin depolandığını öne sürdü.

Emirhan Demir  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer tehdit oluşturabilecek gizli füze üssü olduğu iddia edildi

Ankara

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) adlı düşünce kuruluşu, Kuzey Kore'nin Çin sınırı yakınlarında gizli bir üssü olduğunu ve burada "ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak" uzun menzilli balistik füzelerin depolandığını öne sürdü.

CSIS'nin, konuyla ilgili bilgi sahibi yetkililerin açıklamalarından, uydu görüntülerinden ve gizli belgelerden hareketle hazırladığı raporda, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze kapasitesine ilişkin yeni bulgular ortaya çıkarıldı.

Rapora göre Kuzey Kore, 2004'te Kuzey Pyongan bölgesine bağlı Sinpung-dong köyü yakınlarında daha önce kamuoyuyla paylaşılmayan bir projenin inşasına başladı.

Ülkenin Çin ile sınırına yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta bulunan yapının, Kuzey Kore'ye ait en az 15 balistik füze üssünden biri olduğu düşünülüyor.

Yüksek güvenlikle korunan ve 2014'ten bu yana faal olan üsse yönelik ön incelemeler, burada "Doğu Asya'ya ve ABD ana karasına nükleer tehdit oluşturacak" çok sayıda uzun menzilli balistik füze depolandığına işaret etti.

Bunlar arasında, 6 ila 9 nükleer kapasiteli "Hwasong-15" veya "Hwasong-18" tipi kıtalararası balistik füzenin yanı sıra bilinmeyen diğer pek çok füze, fırlatıcı ve ekipmanın da bulunduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore’nin son yıllarda artırdığı balistik füze denemeleri, Asya-Pasifik’te nükleer endişeleri tetikliyor. Pyongyang yönetimi, 2025'in ilk yarısında, Japon Denizi yönüne nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine sahip birçok kıtalararası füze fırlattı.

