Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu
logo
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacağını söyledi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün veya yarın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi artış açıklayacaklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacağını söyledi

New York

Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde Trump'a güveniyor

