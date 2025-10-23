Dolar
Dünya

Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.

Hakan Çopur  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Washington

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." değerlendirmesini yaptı.

Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.

