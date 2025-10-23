Trump: Devlet Başkanı Putin ile olan görüşmeyi iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamamasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Trump, Moskova'ya ekonomik yaptırımlarla daha sert mesajlar vereceklerini ima etti.
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda ise "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar." değerlendirmesini yaptı.
Rus petrol şirketlerine getirilen yaptırımların çok önemli olduğunu vurgulayan Trump, "Bunlar, onların iki büyük petrol şirketine karşı uygulanan çok büyük yaptırımlar ve bunların uzun sürmemesini umuyoruz. Savaşın sona ermesini umuyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.