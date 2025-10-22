Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşme konusunu değerlendirdi: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le olası görüşmesinin ertelenmesi konusunda "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Hakan Çopur  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşme konusunu değerlendirdi: Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan ancak askıya alındığı belirtilen zirveye ilişkin soruya, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, sözlerinin devamında görüşmenin halen yapılabileceğini ima ederek, "Henüz bir karar vermedik." dedi.

