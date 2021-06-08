Euro
10.51
Dolar
8.61
BIST 100
1,447.08
Altın
1,899.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

Dildar Baykan   | 08.06.2021
ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

Washington

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 52 bin 924 oldu
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı McKenzie, Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısını tamamladıklarını açıkladı

ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi

ABD'nin güneyindeki 15 eyalette Kovid-19 aşılama oranı yüzde 50'nin altında seyrediyor

ABD'nin güneyindeki 15 eyalette Kovid-19 aşılama oranı yüzde 50'nin altında seyrediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybetti
Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı

Putin, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin yasayı imzaladı