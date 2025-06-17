Trump: İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun için gerekli adımları atıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.
Washington
ABD Başkanı Trump, Kanada'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi marjında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Trump, İran yönetimini nükleer silahlar konusunda bir kez daha uyarmak istediğini belirterek, "İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımları atıyoruz." dedi.
İran'la nükleer müzakerelerde Tahran'a 60 gün süre verdiğini, ancak bu ülkenin bu süre zarfında anlaşmaya yanaşmadığını savunan Trump, "İran'a 60 gün süre verdim ama onlar 'Hayır' dedi. 61. günde ne olduğunu gördünüz." değerlendirmesini yaptı.
Trump, İran'ın yeniden müzakere masasına döneceğine inancını dile getirerek, İran'ın nükleer bir anlaşma yapmak istediğini düşündüğünü belirtti.
"İran'ın bunu imzalamaması aptalca; anlaşmayı imzalamalıydılar." diye konuşan Trump, İsrail'in "çok iyi durumda" olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.