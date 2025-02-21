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Ekonomi

AB Suriye'ye yönelik bazı sektörel yaptırımları kaldırmayı planlıyor

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaştırma gibi sektörleri hedef alan yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor.

Selen Valente Rasquinho  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
AB Suriye'ye yönelik bazı sektörel yaptırımları kaldırmayı planlıyor

Brüksel

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, 24 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelecek AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Suriye'ye yönelik olarak iç savaş sırasında uygulamaya konulan sektörel yaptırımlardan bazılarının kaldırılması üzerinde anlaşmaya varacak.

Yetkili, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili alınacak kararın "geri döndürülebilir" olacağını, dolayısıyla "askıya alma" niteliği taşıyacağını, süreçte Şam yönetiminin demokratik adımlarının belirleyici olacağını ifade etti.

Kararın ilk etapta bankacılık, enerji ve ulaştırma sektörlerini kapsayacağı öğrenildi.

AB dışişleri bakanları, 27 Ocak'taki toplantılarında Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için bir "yol haritası" üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz." ifadesini kullanmıştı.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları iç savaşın başlamasının ardından Mayıs 2011'de başladı.

Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı.

Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı.

Bu yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

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