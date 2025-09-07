Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı

Avustralya'nın Melbourne kentinde binlerce kişi, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle gösteri düzenledi.

Recep Sakar  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı Fotoğraf: Recep Sakar/AA

Melbourne

Melbourne'de Victoria Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, Avustralya hükümetine çağrıda bulunarak, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesini, İsrail'e silah satışının durdurulmasını ve Gazze'ye yönelik saldırıların son bulması için somut adımlar atılmasını istedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 700'üncü gününe girdiğini dile getiren konuşmacılar, yüzde 90'ı yıkılan Gazze'de 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 64 bininin üzerinde Filistinlinin katledildiğini belirtti.

Göstericiler, yürüyüş sırasında "İsrail terörist devlettir", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "Yahudiler soykırıma karşı, Filistinlilerle dayanışma içinde" ve "İsrail'e hemen yaptırım uygulayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, Avustralya'nın İsrail'e yaptırım uygulamasını istiyor

Gösteriye katılan Janine Short, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada, Avustralya'nın Filistin'deki insanlık suçlarına karşı sessiz kalmasını ve İsrail'e yaptırım uygulamayarak bu suça ortak olmasını protesto etmek için toplandık." dedi.

Short, "Avustralya hükümetinden, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmesini ve İsrail'e yaptırım uygulamasını, ticareti kesmesini, silah ve askeri malzeme yardımını hemen durdurmasını istiyoruz. Hükümetimizin harekete geçmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Her hafta düzenli protesto

Melbourne'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana her pazar kent merkezinde benzer protestolar düzenleniyor.

Hafta içinde ise İsrail yanlısı milletvekillerinin ofisleri, İsrail'e askeri malzeme tedarik eden firmalar ve limanlarda sevkiyatların yapıldığı noktalarda gösteriler yapılıyor.

Göstericiler, uluslararası toplumun İsrail'e karşı daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ederken, Avustralya hükümetine de bu konuda inisiyatif alma çağrısında bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor

Avustralya'da binlerce kişi İsrail'e yaptırım talebiyle sokağa çıktı

İsrail basını: Washington ile Hamas arasındaki görüşmeler yeniden başladı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 24 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 24 Filistinli yaralandı
Avrupa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Avrupa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Gazze'de İsrail'in tuzaklı "robot" araçları, bombalı saldırılarla dehşet saçarak binaları yıkıyor

Gazze'de İsrail'in tuzaklı "robot" araçları, bombalı saldırılarla dehşet saçarak binaları yıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet