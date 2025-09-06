Avrupa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris, İsveç'in başkenti Stockholm ve Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.
Paris/Stockholm/Berlin
Ellerinde Filistin bayrakları olan göstericiler, Paris'in simgesel Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Gazze, Paris seninle" ve "Yaşasın Filistin direnişi" sloganları atan binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini talep etti.
Paris hükümetinin, Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım kararları almasını isteyen göstericiler, İsrail'i destekleyen uluslararası markalara karşı boykot çağrısında bulundu.
Ailelerin çocuklarıyla katıldığı gösteriye, bir eylemci barışı temsilen 2 beyaz güverciniyle geldi.
Gazzelilerin karşı karşıya olduğu kıtlık durumuna dikkati çekmek isteyen bazı göstericiler, omuzlarında temsili un çuvalı taşıdı.
Gazze'ye temmuzda insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve daha sonra İsrail tarafından el konulan Hanzala gemisindeki isimlerden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Gabrielle Cathala da Paris'teki gösteriye katıldı.
İsveç
Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.
"Filistin'e özgürlük, katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu", "İsrail'in işgal planını durdurun" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Fredrik Johansson, AA muhabirine, iki yıldır bu gösterilere katıldığını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının durdurulmasını istediğini söyledi.
Netanyahu'nun Gazzelileri yerinden etme projesinin çok korkunç olduğunu belirten Johansson, "Netanyahu'nun planı eskiden beri Hamas'ı yok etmek değil, Gazze ve Gazze Şeridi'ni işgal etmek ve o bu planı yıllardır sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in bütün halkı cezalandırarak soykırım suçu işlediğini aktaran Johansson, "Ayrımcılık, sürgün insan hakları ve uluslararası ihlaller 7 Ekim'de (2023) başlamadı. Bu ihlaller ve soykırım 75 yıl önce başladı." dedi.
Fransa
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek isteyen çok sayıda kişi, Berlin şehir merkezindeki Breitscheid Meydanı'nda toplandı.
Filistin Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan gösteride, Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğrafları ile üzerinde "Filistin özgür olacak", "Aşır sağcı büyük İsrail'e hayır" ve "İsrail bir günde 6 gazeteciyi öldürdü" yazan döviz ve pankartlar taşındı.
"Terörist İsrail", "Gazze'deki çocuklar yaşamak istiyor, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu karşı çıkıyor", "Çocuk katili İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'e destek veren Alman hükümetini de protesto etti.
Bu arada İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı yerin yakınında İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.