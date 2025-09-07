İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarında 24 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde düzenlediği baskınlar sırasında, çoğu gazdan etkilenme sonucu olmak üzere 17, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda ise 7 Filistinli yaralandı.
Ramallah
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Tubas kentinde düzenlediği baskında 17 Filistinlinin yaralandığı" belirtildi. Bunlardan 13'ünün gazdan boğulma, 3'ünün kovalamaca sırasında düşme ve birinin de darp sonucu yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların hastaneye sevk edilip edilmediğine ilişkin bilgi verilmedi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tubas kentine bağlı Akabe ve Teyasir beldelerine baskın düzenlediğini, belde sakinleri ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.
Tanıklara göre ordu, baskınlarda gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.
Gazze’ye yönelik soykırım savaşına paralel olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki saldırılarını yoğunlaştırdı.
Filistin verilerine göre bu süreçte en az bin 18 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 19 binden fazla kişi gözaltına alındı.
İsrail, ABD desteğiyle, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etmeyi içeren soykırım uyguluyor, Uluslararası Adalet Divanının tüm çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.
Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırılarında 7 Filistinli yaralandı
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, silahlı bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, El Halil'in kuzeybatısında aracıyla seyahat eden yaşlı Sadi El-Kavasime ile eşi, 2 oğlu ve torununa saldırdı. Aile üyeleri ağır şekilde darbedilirken, kaçmayı başaran oğullardan biri vuruldu.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin koruması altında Ramallah'a bağlı El-Muğayr beldesi kırsalında bir genci de ağır şekilde yaraladı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi de Ramallah'ın doğusundaki Şarku't-Taybe bölgesinde yaşayan Nayif Kaabne'nin "Tepe Gençliği" olarak bilinen Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.
Konsey ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin söz konusu Filistinliyi darp ederken kaydedilmiş görüntülerini yayımladı.
Bu süre zarfında 64 bin 368 Filistinli hayatını kaybetti, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 162 bin 367 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi kaybolurken yüz binlerce kişi yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle 135'i çocuk olmak üzere 382 Filistinli yaşamını yitirdi.