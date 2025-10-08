Dolar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Ekonomi

AB otomobil üreticilerinden çelik sektörünü koruma planına tepki

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği'nin (AB) çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarını düşürmeyi, kota dışı tarifeleri yükseltmeyi içeren planına enflasyonist etkiler nedeniyle tepki gösterdi.

Ata Ufuk Şeker  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
AB otomobil üreticilerinden çelik sektörünü koruma planına tepki

Brüksel

Brüksel merkezli ACEA, AB Komisyonunun dün paylaştığı çelik sektörünü koruma planına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Otomobil üreticileri, doğrudan çelik alımlarının yaklaşık yüzde 90'ını AB'den sağlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Otomobil üreticilerinin çelik sektörüne yönelik koruma tedbirinin Avrupa piyasasındaki fiyatlara enflasyonist etkisinden çok endişe duyduğu belirtilen açıklamada, mevcut koruma tedbirinin değiştirilmesinin faydalı olmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, çelik sektörünü korumak için ithalat kotalarının önemli ölçüde düşürülmesinin, kota dışı tarifenin yüzde 50'ye çıkarılmasının, ithalat yoluyla Avrupa pazarındaki baskıyı hafifletme olasılığını önemli ölçüde azaltacağı kaydedildi.

"Eritip dökme" ilkesine dayalı yeni bir menşe kuralının da çelik ithalatını daha fazla kısıtlayacağı ifade edilen açıklamada, bu durumun Avrupalı ​​ithal çelik ürünleri kullanıcılarına büyük miktarda idari yük oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun otomotiv gibi belirli miktarda ve kalitede çelik ithal etmek zorunda kalan sektörlerin özel durumunu ayrıca değerlendirmesi gerektiği ifade edildi.

