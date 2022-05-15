Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,038.90
BTC/USDT
29,859.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

AB dışişleri bakanları yarın Brüksel'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum, savaşın Batı Balkanlar'a etkileri ve Rusya'ya karşı şimdiye kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Selen Temizer   | 15.05.2022
AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin 30-31 Mayıs'ta düzenleyeceği zirve öncesinde toplanacak bakanların masasındaki ilk konu Batı Balkanlar olacak. AB'nin stratejik önem verdiği Batı Balkan ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, güvenlik, yatırım ve genişleme gibi konular ele alınacak.

Üst düzey AB yetkilisi, Batı Balkan ülkelerine yönelik Rusya'nın bölgedeki saldırganlığının etkileriyle baş etmeleri için verilebilecek desteğin görüşüleceğini söyledi.

Bakanlar, ardından bu ülkelerin dışişleri bakanları ile gayriresmi öğle yemeğinde bir araya gelecek.

Öğleden sonraki toplantıda Ukrayna'daki savaş ve ilgili gelişmeleri ele alacak bakanlar, Ukraynalı mevkidaşları Dmitro Kuleba ile de bir araya gelecek. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly da görüşmede hazır bulunacak.

AB yetkilisi, Kuleba'nın bakanları savaşla ilgili son durum hakkında bilgilendireceğini bildirdi.

Kuleba'nın Ukrayna'nın üyelik başvurusu konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor. AB Dönem Başkanı Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta Ukrayna'nın üyeliğinin yıllar süreceğini belirterek, bunun yerine "Avrupa Siyasi Topluluğu" kurularak, Ukrayna ve AB'ye üye olmak isteyen devletlerin bu çatı altında yer alması önerisinde bulunmuştu.

Dışişleri bakanlarının, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 4 Mayıs'ta açıklamasına rağmen hala üzerinde uzlaşma sağlanamayan, Rusya’dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren paketi masaya yatırması bekleniyor.

Üst düzey yetkili, başta Macaristan olmak üzere, Slovakya, Çekya gibi ülkelerin muhalefet ettiği enerji ithalatı yasağı nedeniyle paketle ilgili müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

Sonuç için iki ihtimal bulunduğunu aktaran yetkili, ya birlik ve ortak eylemle sonuçlanacağı ya da her üye ülkenin rahat ve çıkarlarının korunduğunu hissedeceği ancak Ukraynalılara olan taahhüdün de korunacağı bir plan üzerine anlaşılacağını ifade etti. Yetkili, paketi ikiye bölme, bir kısmını kabul edip bir kısmını etmeme gibi bir seçeneğin olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar, ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Şili ve Panama ziyaretleri ile Filistin'e mali destek de dahil olmak üzere AB'nin gündemindeki diğer konuları görüşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi

Benzer haberler

AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

AB dışişleri bakanları yarın toplanacak, Rusya'ya yaptırım paketi de masada olacak

G7 ülkelerinden küresel tahıl krizi uyarısı

Türk iş adamları savaş sonrası Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecinde yer almaya hazır

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 27 bini geçti

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 27 bini geçti
AB-İngiltere parlamentolar arası ilk toplantısında gündem Kuzey İrlanda Protokolü oldu

AB-İngiltere parlamentolar arası ilk toplantısında gündem Kuzey İrlanda Protokolü oldu
AB, Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesini kınadı

AB, Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesini kınadı