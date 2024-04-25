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Eğitim

YÖK Başkanı Özvar: Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, kalite standartları konusunda gereğini yapan KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız." dedi.

Mümin Altaş  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
YÖK Başkanı Özvar: Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı kabul etti.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC'deki yükseköğretimin kalitesinin artırılması, YÖK'ün tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Başkan Özvar, kabulde yaptığı konuşmada, YÖDAK'ın gerekli altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için destek vereceklerini belirtti.

Bilgi ve tecrübeleri KKTC ile paylaşacaklarını, KKTC üniversitelerini dikkatle takip edeceklerini, YKS kılavuzuna giren KKTC üniversitelerine yönelik denetim faaliyetlerini daha etkin hale getireceklerini ifade eden Özvar, şunları söyledi:

"Türk üniversitelerini dünyada nerelere taşıyorsak, kalite standartları konusunda gereğini yapan KKTC üniversitelerini de oralara taşıyacağız. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak üzerine düşeni yapan, kalite standartlarına dikkat eden, eğitim öğretim konusuna hassasiyet gösteren üniversitelerle bütün dünyada birlikte olacağız. Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların toplantılarına ve etkinliklerine onları da götüreceğiz. KKTC'de Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan, akredite edilen üniversiteler var ve bu üniversitelerin önemli bir kısmı bizim YKS kılavuzunda yer alıyor. Bu üniversitelerimizin verdiği diplomalar sadece KKTC'de ve Türkiye'de değil bütün dünyada geçerli oluyor."

"KKTC'yi üniversiteler adası olarak hayal ediyoruz"

Özvar, son yıllarda yükseköğretim alanında bütün dünyada büyük bir rekabet yaşandığına ve tüm ülkelerin uluslararası öğrenci sayılarını artırmaya çalıştığına işaret etti.

Türkiye'nin de KKTC'nin de bu konuda önemli bir gayret içinde olduğuna dikkati çeken Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKTC'nin dünyaya tanıtılmasında, uluslararası öğrencilerin KKTC üniversitelerinden mezun olmalarının katkısını, rolünü çok önemsiyoruz. KKTC'deki üniversitelerimiz ne ölçüde güçlü ve kaliteli hale gelirse KKTC'nin sesi dünyada o kadar çok duyulacaktır. Bu bakımdan bu üniversitelerimizin, eğitim öğretim kalitesi başta olmak üzere, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde dünya standartlarına ulaşması gerekiyor. Bunun için Yükseköğretim Kurulu olarak KKTC ile işbirliğimizi artırmaya ve daha fazla ölçüde destek vermeye devam edeceğiz. KKTC'yi bir üniversiteler adası, uluslararası yükseköğretimin örnek ülkesi olarak hayal ediyoruz. Türkiye nasıl son yıllarda bilhassa uluslararası yükseköğretim alanında gelişme kaydetmişse aynı gelişmenin KKTC'de de meydana gelmesini arzu ediyoruz."

"Üniversiteler, KKTC'nin diplomatik enstrümanları olmak durumunda"

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin eğitim öğretim alanında kalite standartlarından asla vazgeçmemesi gerektiğini dile getirdi.

Üniversite başarılarının KKTC'nin küresel ölçekte tanınması için eşsiz bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Bünyesindeki bilim insanları vasıtasıyla KKTC'nin dünya ölçeğinde tanınmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Üniversiteler, KKTC'nin diplomatik enstrümanları olmak durumundadır. KKTC'deki üniversitelerimizin de hızlı bir şekilde YÖDAK, YÖKAK ve YÖK ile koordineli bir şekilde işbirliği yapmasını bekliyoruz. Bizim için KKTC'deki üniversitelerin uluslararası saygınlığının ve görünürlüğünün artması birinci derecede önemli konulardır."

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