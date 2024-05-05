Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Gazze’de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak." dedi.
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, şunları kaydetti:
"(İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var."