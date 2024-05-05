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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Gazze’de) Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak." dedi.

Ömer Erdem  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım

İstanbul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"(İran-İsrail) Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var."

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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail’i 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım
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