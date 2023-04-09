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Eğitim

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adaylar için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

Selma Kasap  | 09.04.2023 - Güncelleme : 09.04.2023
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-YDS/1'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 19 Nisan'da 23.59'da sona erecek.

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