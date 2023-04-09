Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2023-YDS/1) başvuran adaylar için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-YDS/1'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 19 Nisan'da 23.59'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.