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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 20 Temmuz'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın ​​​​​​​(2025-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Buğrahan Ayhan  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2025-DGS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

Sınav 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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