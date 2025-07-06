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Eğitim

2025-ALES/2 yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2025-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) yapıldı.

Şeyma Güven  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
2025-ALES/2 yapıldı

Ankara

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 bina ve 5 bin 781 salonda düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

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151 bin 165 kişinin başvurduğu sınavda, adaylara sayısal ve sözel testlerde yöneltilen 50'şer soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık bulunduruldu.

Emniyet görevlileri dahil 20 bin 201 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.45'te sona erdi.

2025-ALES/2 sonuçları, 25 Temmuz'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2025-ALES/2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuranlar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 16 Temmuz'da sona erecek.

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